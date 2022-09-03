Делегация России на ГА ООН не получила визу в США

Никто из 56 членов делегации РФ на Генассамблею ООН на 1 сентября не получил визу в США

Никто из 56 членов делегации РФ на Генассамблею (ГА) ООН по состоянию на 1 сентября не получил визу в США. Об этом сообщается в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, передаетТАСС.

«По состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы не получил визу на въезд в Соединенные Штаты», — говорится в письме. Также указывается, что аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий. Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.