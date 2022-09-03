Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Делегация России на ГА ООН не получила визу в США

Никто из 56 членов делегации РФ на Генассамблею ООН на 1 сентября не получил визу в США

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Никто из 56 членов делегации РФ на Генассамблею (ГА) ООН по состоянию на 1 сентября не получил визу в США. Об этом сообщается в письме постоянного представителя России при ООН Василия Небензи генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, передаетТАСС.

«По состоянию на 1 сентября 2022 года никто из 56 российских представителей из основной делегации и передовой группы не получил визу на въезд в Соединенные Штаты», — говорится в письме. Также указывается, что аналогичная ситуация сложилась с сопровождающими журналистами и членами экипажа самолета министра.

Российские дипломаты и чиновники неоднократно жаловались на визовую политику США, обвиняя их в недопуске российских граждан до важных международных мероприятий. Еще в середине июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин говорил, что ООН должна надавить на США и убедить их выполнять свои обязательства по выдаче виз, чтобы в мероприятиях всемирной организации могли также участвовать российские дипломаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу сообщил о взломе эшелонированной обороны украинских войск в Донбассе
Основателя WarGonzo Семена Пегова задержали в Москве
В Германии восемь полицейских пострадали на митинге против поставок оружия Киеву
В Запорожской области рассказали о повреждениях на ЗАЭС из-за атак ВСУ
Делегация России на ГА ООН не получила визу в США
США продлили введенные при Трампе тарифы на импорт продукции из Китая
США одобрили продажу Тайваню вооружений на сумму свыше миллиарда долларов
В Германии заявили о надежности поставок газа в страну
Сати Казанова назвала причину своих проблем с психикой
Зеленский отреагировал на петицию о запрете въезда россиянам на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.