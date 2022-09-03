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Имеющих проблемы с весом россиян предупредили о «синдроме ремешка»

Кардиолог Габинский рассказал, что размер у человека талии влияет на работу сердца

Фото: Pixabay

Заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, профессор, заслуженный врач России Ян Габинский в беседе с Ura.ru рассказал, что размер талии влияет на работу сердца. Он предупредил имеющих проблемы с лишним весом людей о так называемом «синдроме ремешка».

«Есть определенная корреляция, если у человека талия больше, то у него есть метаболический синдром, то есть ожирение, и это негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Это называется "синдром ремешка". Когда человек носит ремень, и вдруг ему начинает не хватать дырочек, это уже плохо. А если наоборот они постепенно уменьшаются, то это хорошо. Считается, что мужчин опасно иметь объем талии более 102 сантиметров, а женщинам более 88 сантиметров», — заявил специалист.

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Он пояснил, что для того, чтобы сердце оставалось здоровым, необходимо соблюдать всего четыре правила: не есть много жирной пищи, не пить большое количество алкоголя, воздерживаться от курения и ходить пешком как минимум один час в день.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала способ, который поможет замедлить старение кожи. По ее словам, добиться этого можно, если полностью отказаться от рафинированного сахара. Кроме того, это поможет избавиться от лишнего веса, снизить риск диабета и гипертонии, а также улучшить состояние сосудов.

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Марина Совина
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