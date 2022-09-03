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Диетолог назвала способ замедлить старение кожи

Диетолог заявила, что отказ от рафинированного сахара поможет замедлить старение кожи

Фото: Unsplash

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Ura.ru назвала способ, который поможет замедлить старение кожи. По ее словам, добиться этого можно, если полностью отказаться от рафинированного сахара. Кроме того, это поможет избавиться от лишнего веса, снизить риск диабета и гипертонии, а также улучшить состояние сосудов.

«Если человек перестанет есть рафинированный сахар и продукты, в которых он содержится, то произойдет естественное снижение лишнего веса. Будет легко контролировать массу тела, ведь сладкая пища насыщает организм ненадолго. Это хорошая профилактика сахарного диабета. Однозначно сокращение потребления сахара регулирует давление и снижает риск гипертонии. Сосуды становятся более эластичными, лучше снабжают сердце и мозг кислородом», — заявила специалист.

Она добавила, что у людей, которые привыкли не употреблять большое количество сладкого, дольше выходит оставаться физически активными, их цвет лица лучше, а морщины у них появляются значительно позже. При этом она подчеркнула, что нельзя полностью отказываться от сахара, так как глюкоза является главным источником энергии для организма.

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Марина Совина
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