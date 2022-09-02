Диетолог назвала самый полезный перекус для школьников

Врач Круглова: в полезный перекус для школьника нужно включить овощи, фрукты и воду

Школьнику с собой нужно дать немного овощей, фруктов, сыра и воды, посоветовала врач-диетолог Наталья Круглова. Компоненты самого полезного перекуса она назвала российским школьникам и их родителям в беседе с News.ru.

Из закусок, сделанных из овощей и фруктов, уточнила она, можно выбрать морковные палочки, нарезанные яблоки или банан, фруктовое пюре в пакетах. «Эти продукты должны быть без добавления сахара. Также в перекус хорошо включить что-то, что содержит сложные углеводы. Например, бутерброд на зерновом хлебе или зерновой крекер», — рассказала Круглова.

Кроме того, по словам диетолога, в качестве перекуса в школе подойдет злаковый батончик, но с небольшим содержанием сахара и цельнозерновыми хлопьями, орехами и сухофруктами в составе. «Если есть возможность положить белковые продукты, например, кусочки ломтиков сыра или йогурт, если ребенок съест его после первого или второго урока, орешки, содержащие растительный белок, буквально горсточку, и обязательно воду или напитки с небольшим содержанием сахара», — продолжила Круглова. Конфеты и сладкие батончики, предупредила она, не должны быть основой перекуса, на десерт школьнику достаточно взять с собой всего пару конфет.

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