Инфекционист рассказал о влиянии новой волны коронавируса на школьников

Врач Андрей Поздняков: новая волна коронавируса детям не угрожает, в отличие от удаленки

Наблюдающаяся в России новая волна коронавируса не угрожает благополучию детей, в отличие от удаленки, заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. О влиянии новой волны коронавируса он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Позднякова, перевод школьников на удаленное обучение не эффективен. «Очередная удаленка только сломает привычную систему обучения, но не защитит от заражения в достаточной степени. Так и или иначе все столкнутся с ковидом. Удаленка только может отодвинуть этот на определенный, впрочем не очень существенный срок», — сказал он.

Он отметил, что новая коронавирусная инфекция с точки зрения симптомов все больше напоминает обычную респираторную инфекцию и протекает нетяжело. «После омикрона у детей не отмечается развитие мультисистемного воспалительного синдрома, как было год назад. Скорее всего, ковид в эту волну и дальше будет проявляться, как обычная респираторная инфекция», — объяснил Поздняков.

Вакцинацию детей, продолжил он, нужно было проводить, когда заболеваемость была нулевая или околонулевая. Сейчас, если ребенок не привит, имеет смысл избегать скопления людей без объективной необходимости и обеспечить школьнику полноценное питание и восьмичасовой сон, чтобы поддержать иммунитет, порекомендовал врач.

Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов назвал главные отличия школьного рюкзака, который не навредит ребенку. Он объяснил, что безопасный школьный рюкзак должен иметь устойчивую спинку.