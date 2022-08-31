Невролог назвал главное отличие безопасного школьного рюкзака

Невролог Александр Евдокимов: безопасный школьный рюкзак должен иметь устойчивую спинку

Безопасный школьный рюкзак должен иметь устойчивую спинку, объяснил врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал это и другие главные отличия школьного рюкзака, который не навредит ребенку.

Специалист посетовал, что большинство современных школьных ранцев не предназначены для детской спины. Важными особенностями безопасного рюкзака он считает ортопедическую основу и хорошие лямки. «Не все родители могут позволить себе купить качественный ранец с хорошими лямками и ортопедической основой. Я бы не советовал экономить. Важно подобрать модель анатомической формы с устойчивой спинкой. Не нужно смотреть на красоту товара», — попросил эксперт.

Евдокимов также указал на то, что современные школьники носят большое количество учебников, из-за чего позвоночник подвергается чрезмерной нагрузке. Он привел в пример младшеклассников, вес рюкзаков которых может приближаться к шести килограммам. «Вне зависимости от попытки равномерно распределить напряжение на спину, все равно некоторые зоны позвоночного столба будут перегружаться. Это приведет к болевым ощущениям и дискомфорту. Особенно если ученик вынужден ходить до школы большие расстояния», — сказал эксперт.

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