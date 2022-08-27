Ортопед перечислил основные причины нарушения осанки у детей

Ортопед Бацаленко: нарушение осанки у детей вызвано скачками роста и отсутствием спорта

Нарушение осанки у ребенка вызваны с интенсивными скачками роста и отсутствием регулярного спорта, объяснил врач-травмотолог, ортопед Николай Бацаленко. В беседе с KP.RU он перечислил эти и другие основные причины развития сколиоза у детей от 5 до 18 лет.

Помимо быстрого роста и недостаточной физической активности, нарушение осанки может быть спровоцировано неправильным положением тела ребенка за столом во время занятий, сообщил медик. По его словам, также многие школьники неправильно носят портфель или рюкзак. Ношение ранца на одном плече способствует перекосу тела, из-за того, что дополнительный вес сильно давит на позвоночник.

Кроме того, после пяти лет, когда у детей уже окончательно сформировываются стопы, возникает опасность развития сколиоза из-за плоскостопия, добавил Бацаленко.

Лечение нарушений осанки всегда только комплексное. Оно, по мнению ортопеда, должно включать в себя обязательное ношение ортопедических стелек, которые снимут нагрузку со стопы, и курс физиотерапии, в частности, массажа и электростимуляции. Данная мера необходима, чтобы улучшить кровоток, расслабить перенапряженные группы мышц и тонизировать те, которые постоянно находятся в расслабленном состоянии. Помимо этого, будет необходим курс лечебной физкультуры, направленный на то, чтобы ребенок научился автоматически держать спину ровно, подытожил Бацаленко.

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