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В Германии заявили об угрозе полного блэкаута

Лидер партии ХДС Мерц предрек возможный бэкаут в Германии в начале 2023 года

Фото: Christian Mang / Reuters

Если Германия не продлит работу трех оставшихся АЭС, в стране может случиться полный блэкаут. Об этом заявил глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью для Bild am Sonntag (BamS).

«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой, а также угроза недостаточного снабжения электричеством. <...> Если это правительство [Германии] продолжит так же действовать и по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики, то в начале следующего года нам грозит блэкаут», — предупредил политик.

По его словам, немецким властям стоило озаботиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС еще в августе. Мерц объяснил, что тогда в общей сложности 20 миллионов домохозяйств были бы обеспечены электричеством.

Ранее стало известно, что Киев готов начать поставки электроэнергии в Берлин. Украинский премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что страна уже экспортирует электроэнергию в ряд стран Евросоюза (ЕС). В частности, среди этих государств он назвал Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу.

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Анастасия Заикина
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