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У дома в Москве нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы из Омской области нашли у дома на юго-западе Москвы

Фото: Art Konovalov / Shutterstock

На юго-западе Москвы нашли тело 14-летней девочки. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По данным издания, предварительной причиной смерти школьницы стало самоубийство. Тело девочки нашли у одного из жилых домов по Ленинскому проспекту в ночь на 5 сентября.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. У школьницы нашли вейп. Известно, что семья девочки переехала в Москву из Омской области.

Ранее сообщалось, что тело 14-летней школьницы полдня пролежало на козырьке подъезда жилого дома на улице Базовской на севере Москвы. Жильцы столичной многоэтажки не обращали внимания на мертвого ребенка на протяжении восьми часов.

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Анастасия Шейкина
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