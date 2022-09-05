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Около посольства России в Кабуле произошел взрыв

Взрыв произошел возле посольства России в Афганистане, есть много пострадавших
СюжетВзрыв в Афганистане:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Около здания посольства России в Кабуле произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что взрыв произошел на улице Дар-уль-Аман в столице Афганистана, где расположено российское дипломатическое ведомство. По словам местных жителей, на место происшествия направляется много машин скорой помощи. Предполагается, что число пострадавших может быть высоким.

Местные правоохранительные органы пока не прокомментировали ситуацию. По данным Reuters, взрыв совершил террорист-смертник.

2 сентября сообщалось о мощном взрыве в мечети Гузаргях в городе Герат на западе Афганистана. В результате атаки погибли более 18 человек и более 20 пострадали. Среди жертв оказался известный афганский проповедник маулави Муджиб-ур-Рахман Ансари.

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Виктория Кондратьева
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