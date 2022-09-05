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В Москве нашли пролежавшее в машине неделю тело мужчины

В Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в автомобиле неделю

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Москве на улице Гастелло нашли тело мужчины, которое пролежало в багажнике автомобиля около семи дней. Об этом стало известно «Известиям».

По данным телеканала, о трупе в машине сообщил знакомый мужчины. Тело находилось в багажнике принадлежавшего погибшему автомобиля Peugeot.

Специалисты устанавливают точную причину смерти, тело направлено в морг. О следах насильственной смерти не сообщается.

Ранее в квартире на юге Москвы мужчина спрятал труп отца в стенном шкафу и залил монтажной пеной. Тело 85-летнего пенсионера нашли после сигнала соседей — они утверждали, что из квартиры шел неприятный запах.

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Анастасия Шейкина
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