Кремль ответил на вопрос о закрытом режиме процесса по делу Сафронова

Песков заявил, что закрытый режим процесса по делу Сафронова обусловлен сутью обвинений

Закрытый режим процесса по делу обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова обусловлен сутью обвинений. Так на этот вопрос ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что власти не имеют права комментировать ход следствия и судебное решение. «Здесь можно только дождаться судебного решения и уже исходить из этого», — добавил он.

По словам Пескова, Кремль фиксирует все заявления, появляющиеся в СМИ. После вынесения решения судом у обвиняемого будут предусмотренные законом пути для апелляции, заключил представитель президента.

Ранее обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов, выступая в суде с последним словом, сообщил о попытках следователей подогнать его журналистскую работу под уголовную статью о шпионаже.

По данным ФСБ, Сафронов в период с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. От сделки со следствием Сафронов отказался.

