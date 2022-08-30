Обвиняемый в госизмене Сафронов назвал абсурдом обвинения в шпионаже

Сафронов в последнем слове заявил, что следствие считает шпионажем его работу над статьями

Обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса», бывший журналист Иван Сафронов, выступая в суде с последним словом, заявил о попытках следователей подогнать его журналистскую работу под уголовную статью о шпионаже. Его речь во вторник, 30 августа, цитирует РБК.

«Больше двух лет я нахожусь в СИЗО "Лефортово" под стражей (...). Все, что пыталось сделать следствие, — это не разобраться в ситуации, а подогнать то, чем я жил и работал, под критерии шпионажа», — заявил журналист.

По мнению Сафронова, его разговоры с чиновниками, сотрудниками силовых ведомств и другими спикерами спецслужбы пытаются представить как «попытку выведывания информации». «Но это абсурд: после всех разговоров по обсуждаемым темам в "Коммерсанте" и "Ведомостях" выходили мои заметки», — добавил он.

Также Сафронов рассказал об отсутствии доказательств его работы с секретной информацией и опроверг сведения о том, что материалы, которые он передал чешскому журналисту Мартину Ларишу, были засекречены. По его словам, он брал за основу для статей, отправленных коллеге из Чехии, только ту информацию, которая уже была опубликована. Также он отметил, что не получал вознаграждения от Лариша.

Ранее представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов запросил 24 года колонии для Сафронова.

26 августа Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша по делу о госизмене, в котором обвиняется Сафронов. Обвинение считает, что именно Ларишу Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.