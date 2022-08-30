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Ивану Сафронову запросили 24 года колонии

Гособвинение запросило 24 года колонии для обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова

Фото: Мосгорсуд

Представитель Генпрокуратуры Борис Локтионов запросил 24 года колонии для обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста Ивана Сафронова. Об этом сообщает ТАСС.

«Представитель гособвинения потребовал признать Сафронова виновным в госизмене и назначить ему наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — рассказали журналистам агентства в Мосгорсуде, где проходят слушания по этому делу.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша по делу о госизмене, в котором обвиняется Сафронов. По словам адвоката, обвинение считает, что именно Ларишу Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.

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Варвара Кошечкина
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