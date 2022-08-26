Московский суд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии по делу Сафронова

Адвокат Смирнов: Мосгорсуд отказался допросить гражданина Чехии Лариша по делу Сафронова

Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша по делу о госизмене, в котором обвиняется советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Смирнова.

По словам адвоката, обвинение считает, что именно Ларишу Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну. «Сторона обвинения утверждает, что Сафронов пересылал Ларишу материалы дела, а он передавал их в спецслужбы НАТО», — рассказал Смирнов.

Он уточнил, что суд отказался приобщить показания Лариша к материалам дела. «Защита опросила Лариша, но суд отказался приобщить эти показания к материалам дела или вызвать его на допрос», — пояснил адвокат.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.