Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Московский суд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии по делу Сафронова

Адвокат Смирнов: Мосгорсуд отказался допросить гражданина Чехии Лариша по делу Сафронова
Иван Сафронов

Иван Сафронов. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии Мартина Лариша по делу о госизмене, в котором обвиняется советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Смирнова.

По словам адвоката, обвинение считает, что именно Ларишу Сафронов передавал сведения, содержащие гостайну. «Сторона обвинения утверждает, что Сафронов пересылал Ларишу материалы дела, а он передавал их в спецслужбы НАТО», — рассказал Смирнов.

Он уточнил, что суд отказался приобщить показания Лариша к материалам дела. «Защита опросила Лариша, но суд отказался приобщить эти показания к материалам дела или вызвать его на допрос», — пояснил адвокат.

По версии ФСБ, Сафронов с 2015 по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Его задержали 7 июля 2020 года. Журналист отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о находящихся под угрозой жизненных интересах России
У сорвавшегося с турника в Подмосковье ребенка разорвалась почка
Медведев оценил угрозу третьей мировой войны и процитировал Библию
Трамп высказался о найденных в его имении секретных документах
Овечкин отреагировал на возможное отстранение России от участия в Кубке мира
Медведев назвал основания для применения ядерного оружия Россией
Московский суд отказался вызвать на допрос гражданина Чехии по делу Сафронова
Медведев призвал помнить о происхождении США
Генпрокуратура взыскала 180 миллионов рублей с экс-начальника УГИБДД Сафонова
Военную активность Китая вблизи Тайваня объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.