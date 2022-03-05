Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело Сафронова о госизмене

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в надзорном ведомстве.

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Мосгорсуд. По данным следствия, документально подтверждены факты, свидетельствующие, что Сафронов с 2015-го по 2019 год занимался сбором секретной информации о военно-техническом сотрудничестве России с государствами, входящими в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова.

Эту информацию, как утверждают в ФСБ, он передавал представителям иностранных разведок за вознаграждение при помощи методов шифрования. По версии следствия, Сафронов осознавал, что сведения могут быть использованы участниками блока НАТО против безопасности России.

Сафронов после задержания 7 июля 2020 года остается в должности советника гендиректора корпорации «Роскосмос» по информационной политике. Он отказался идти на сделку со следствием и категорически отрицает свою вину.