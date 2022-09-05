Названы главные сложности спасения туристов на Ключевской Сопке

Спасатель назвал плохую видимость осложняющим фактором спасения туристов на Камчатке

Главная сложность спасательной операции на Ключевской Сопке заключается в погодных условиях: при плохой видимости людей приходится искать практически вслепую, маленькую палатку можно и не заметить. Ситуацию осложняет еще и штормовой ветер, а также низкие температуры, гипоксия. Об этом «Ленте.ру» рассказал спасатель Денис Киселев.

«Сложности здесь типичны для всех спасательных операций в горах: это изменение погодных условий, — сказал Киселев. — Когда с погодой все хорошо, то спасательные работы не представляют большой проблемы, но как только ситуация меняется, самая большая трудность здесь — это плохая видимость. На большой горе сложно найти маленькую палатку, приходится обследовать все склоны буквально ползком».

Отдельную трудность, по словам эксперта, представляет и штормовой ветер, который мешает работе спасателей, буквально не давая возможности встать в полный рост.

«Ветер просто роняет человека. Ну и, конечно, трудно работать в условиях снега, метели, низких температур. К тому же остается риск гипоксии», — предупредил спасатель.

Группа из 12 человек — 10 туристов и 2 гидов — отправилась на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение, а трое остались в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. На высоте 4158 метров группа сорвалась и упала в пропасть. Сначала сообщалось о четырех погибших, но позже из-за переохлаждения их число выросло до восьми, а потом до девяти человек.