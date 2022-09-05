Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин объявил Россию настоящей страной восходящего солнца

Президент Путин назвал Россию страной восходящего солнца из-за территорий восточнее Японии

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Настоящей страной восходящего солнца является Россия, так как самая восточная часть российской Чукотки расположена восточнее Японии. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Восточнее Японии — Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — российская Чукотка. Поэтому страна восходящего солнца — это Россия», — объявил глава государства.

Ранее Путин прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Также он планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с губернатором Владимиром Солодовым.

Глава государства признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
В России дали «не очень хороший» прогноз о вылове красной рыбы
Убийцы прятали трупы жертв в багажниках автомобилей в Москве и области
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Попытка поджога московского спорткомплекса хулиганом попала на видео
Еврокомиссия призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы
Минобороны сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Жена Зеленского ответила сооснователю Pink Floyd и отослала его к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.