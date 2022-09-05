Путин объявил Россию настоящей страной восходящего солнца
Настоящей страной восходящего солнца является Россия, так как самая восточная часть российской Чукотки расположена восточнее Японии. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.
«Восточнее Японии — Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — российская Чукотка. Поэтому страна восходящего солнца — это Россия», — объявил глава государства.
Ранее Путин прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».
Также он планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с губернатором Владимиром Солодовым.
Глава государства признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.