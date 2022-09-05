Путин объявил Россию настоящей страной восходящего солнца

Президент Путин назвал Россию страной восходящего солнца из-за территорий восточнее Японии

Настоящей страной восходящего солнца является Россия, так как самая восточная часть российской Чукотки расположена восточнее Японии. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Восточнее Японии — Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии — российская Чукотка. Поэтому страна восходящего солнца — это Россия», — объявил глава государства.

Ранее Путин прилетел на Камчатку, чтобы посетить экологический форум и обсудить развитие региона. В рамках поездки президент встретился с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край».

Также он планирует провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с губернатором Владимиром Солодовым.

Глава государства признался, что прилетел на Камчатку после доклада Минобороны о ситуации в Донбассе.