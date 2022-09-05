Президент России Путин прилетел на Камчатку для участия в молодежном экологическом форуме

Президент России Владимир Путин прилетел на Камчатку. Там он посетит экологический форум и обсудит развитие региона, сообщает ТАСС.

Уточняется, что на Камчатке глава российского государства намерен встретиться с участниками Всероссийского экологического молодежного форума «Экосистема. Заповедный край», а также провести большое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и встречу с губернатором Владимиром Солодовым.

После этого Путин отправится во Владивосток, где станет участником мероприятия Восточного экономического форума (ВЭФ) и посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений вооруженных сил «Восток-2022».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин в среду, 7 сентября, выступит с речью на ВЭФ. Главными темами его выступления станут происходящие во всем мире процессы, а также развитие российского Дальнего Востока.

Восточный экономический форум будет проходить в период с 5 по 8 сентября во Владивостоке. В этом году на мероприятие приедут делегации из более чем 60 государств — инвесторы и официальные лица, заинтересованные в развитии Дальнего Востока.