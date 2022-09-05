Путин поручит обеспечить трудовые гарантии добровольцам СВО

Путин поручит обеспечить трудовые гарантии участвующим в СВО добровольцам

Президент России Владимир Путин поручит кабинету министров обеспечить трудовые гарантии для участников специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам представителя Кремля, после завершения программы в Петропавловске-Камчатском глава государства встретился с одним из сотрудников регионального управления МЧС России. Он обратился к Путину с личной просьбой и рассказал, что ранее обратился в военкомат для записи в добровольцы для участия в СВО.

Во время обращения сотрудник МЧС столкнулся с ситуацией, когда по закону ему не может быть предоставлен длительный отпуск. Также он сообщил об отсутствии гарантий возвращения к той должности, которую он занимал до участия в спецоперации.

«Владимир Путин пообещал этому сотруднику дать поручение, обратить внимание правительства на пробел в российском законодательстве, а также указать на то, что при возникновении подобных случаев законодательство России необходимо привести в соответствии с ситуацией де-факто», — рассказал Песков.

Он добавил, что данные поправки должны будут обеспечить гарантированный длительный отпуск, а также сохранение должности, которая была у добровольца до участия в СВО.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции России на Украине. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).