Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за границей

Президент России Путин утвердил концепцию гуманитарной политики страны за рубежом

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики страны за границей. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Гуманитарная политика Российской Федерации является неотъемлемой частью внешней политики. Особую роль в гуманитарной сфере играет культура как эффективный инструмент сглаживания противоречий между государствами и формирования объединительной международной повестки дня», — говорится в документе.

В концепции Россия охарактеризовывается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных ценностей и духовного наследия цивилизации. Также в указе отмечается, что при реализации этой концепции нужно будет учитывать увеличение количества попыток принижения значимости российской культуры за рубежом, а также попыток дискредитации Русского мира, его традиций и идеалов.

Среди целей, обозначенных в документе, — поддержка и продвижение русского языка в качестве языка международного общения за рубежом, продвижение российской культуры за рубежом, продвижение российской науки и образования, сотрудничество в спортивной сфере, в сфере туризма, а также международное молодежное сотрудничество.

Кроме того, в документе говорится об оказании поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, сохранении культурного наследия, использовании СМИ и «современных технологий» для формирования «объективного восприятия России на международной арене».

«Именно средства массовой информации, в первую очередь российские телеканалы и "новые медиа" (социальные сети, мессенджеры и блоги), являются наиболее эффективным инструментом "мягкой силы", способствующим популяризации российской культуры и продвижению русского языка за рубежом, а также обеспечивающим информационное сопровождение различных российских гуманитарных мероприятий», — говорится в концепции.

Ранее Владимир Путин во время экологического форума поразмышлял о том, где начинается Россия. По его мнению, наша страна «начинается с человека, где бы он ни жил».