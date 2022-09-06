Стало известно о стягивании резервов украинских военных в Херсонщине

«Русская весна» сообщила о стягивании резервов и атаке украинских военных в Херсонщине

Вооруженные силы Украины с вечера 4 сентября начали стягивать резервы в район Посад-Покровского в Херсонской области, об этом стало известно «Русской весне».

После этого украинские военные начали атаковать в треугольнике Терновые Поды-Зеленый Гай-Благодатное, первыми в бой вступили танки и боевые машины пехоты (БМП), говорится в материале. Артиллерия практически не применялась.

Отмечается, что российские подразделения встретили противника огнем, бойцы Воздушно-десантных войск были переброшены с соседних участков фронта и помогли отразить удар.

Издание уточняет, что бои шли несколько часов, однако ВСУ не удалось продвинуть, они были вынуждены отступить. Среди потерь украинской армии названы три танка, три БМП, пять бронеавтомобилей, также была подбита автомобильная техника.

«Русская весна» сообщила, что разведчики 33 казачьего полка Вооруженных сил Российской Федерации захватили в плен командира роты 59 бригады ВСУ и группу военнослужащих.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что киевские власти занимаются утаиванием данных об огромных потерях военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершающих многочисленные попытки наступления в регионе.

