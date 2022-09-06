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В российском регионе мать и четверо детей погибли в аварии с бензовозом

СК РФ: в Алтайском крае иномарка столкнулась с бензовозом, погибли мать и четверо детей

Фото: Следственный комитет по Алтайскому краю

В Алтайском крае иномарка «Хонда» выехала на встречную полосу и столкнулась с бензовозом, в результате погибла мать и четверо детей. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по региону по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева.

Было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Следователи выяснили, что вечером 5 сентября 35-летняя жительница Республики Алтай двигалась по федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе. Она выехала на встречную полосу и врезалась в проезжающий бензовоз. Находящиеся в машине дети в возрасте от трех до 16 лет скончались на месте.

Ранее в подмосковном Пушкино маршрутка на пешеходном переходе сбила трех пожилых женщин. Пострадавшие были госпитализированы, у них диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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Марина Совина
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