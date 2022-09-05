В Подмосковье маршрутка сбила трех пенсионерок

В подмосковном Пушкино маршрутка сбила трех пенсионерок, их госпитализировали

В подмосковном Пушкино маршрутка на пешеходном переходе сбила трех пожилых женщин. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Авария произошла на улице Чехова. Под колеса маршрутки попали женщины 84, 83 и 76 лет. В момент наезда транспортного средства пенсионерки переходили дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшие женщины госпитализированы, у них, по предварительным данным, диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Ранее в Москве на Полковой улице грузовик насмерть сбил 76-летнюю женщину. Погибшая оказалась доставщицей еды.