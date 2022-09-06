Мужчину ошибочно признали умершим и пожертвовали его тело на органы
Житель США, ошибочно признанный умершим, подал признаки жизни за считаные мгновения до того, как его тело пожертвовали на органы. Об этом сообщает The Mirror.
37-летний Райан Марлоу провел две недели в больнице после заражения бактериями листериями. Из-за инфекции у него развилась опухоль мозга. Состояние пациента постепенно ухудшалось, в итоге врачи констатировали смерть мозга.
Семья мужчины согласилась пожертвовать его тело на органы. Врачи сообщили, что Марлоу останется подключенным к системе жизнеобеспечения до тех пор, пока не будут найдены реципиенты для пересадки сердца, легких и печени умершего.
Когда семья собралась у больничной койки Марлоу, чтобы попрощаться с ним, он пошевелил ногой. Компьютерная томограмма также зафиксировала признаки активности мозга. По словам супруги мужчины, Меган, это произошло, когда тело уже собирались увезти для изъятия органов. «Я сказала медсестре немедленно все остановить», — вспоминает она.
Поскольку такие случаи фиксируются редко, врачи собрали консилиум и пришли к выводу, что была допущена ошибка. Мужчина все еще жив, однако остается в критическом состоянии и находится в глубокой коме.
Ранее сообщалось, что 76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации и заплакала. Ее сразу же вернули в медицинское учреждение и продолжили лечение.