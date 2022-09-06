Мужчину ошибочно признали умершим и пожертвовали его тело на органы

В США мужчина подал признаки жизни за мгновение до того, как его пожертвовали на органы

Житель США, ошибочно признанный умершим, подал признаки жизни за считаные мгновения до того, как его тело пожертвовали на органы. Об этом сообщает The Mirror.

37-летний Райан Марлоу провел две недели в больнице после заражения бактериями листериями. Из-за инфекции у него развилась опухоль мозга. Состояние пациента постепенно ухудшалось, в итоге врачи констатировали смерть мозга.

Семья мужчины согласилась пожертвовать его тело на органы. Врачи сообщили, что Марлоу останется подключенным к системе жизнеобеспечения до тех пор, пока не будут найдены реципиенты для пересадки сердца, легких и печени умершего.

Когда семья собралась у больничной койки Марлоу, чтобы попрощаться с ним, он пошевелил ногой. Компьютерная томограмма также зафиксировала признаки активности мозга. По словам супруги мужчины, Меган, это произошло, когда тело уже собирались увезти для изъятия органов. «Я сказала медсестре немедленно все остановить», — вспоминает она.

Поскольку такие случаи фиксируются редко, врачи собрали консилиум и пришли к выводу, что была допущена ошибка. Мужчина все еще жив, однако остается в критическом состоянии и находится в глубокой коме.

Ранее сообщалось, что 76-летняя индианка, которую сочли умершей, очнулась за мгновение до кремации и заплакала. Ее сразу же вернули в медицинское учреждение и продолжили лечение.