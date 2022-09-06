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Минобороны заявило о перехвате 11 снарядов HIMARS рядом с Каховской ГЭС

Минобороны России заявило о перехвате 11 снарядов РСЗО HIMARS рядом с Каховской ГЭС
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки было перехвачено 11 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США рядом с Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве также отчитались о перехвате баллистической ракеты «Точка-У» в районе населенного пункта Попасная Луганской народной республики (ЛНР). Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 373 зенитных ракетных комплекса и 825 боевых машин реактивных систем залпового огня, добавили в Минобороны.

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В августе замдиректора Каховской ГЭС по реконструкции Арсений Зеленский заявлял, что обстрелы гидроэлектростанции могут привести к ядерной катастрофе на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). «Проблемы с плотиной Каховской ГЭС приведут к большим неприятностям на Запорожской АЭС, это может привести к развитию ядерной катастрофы», — отмечал он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. 30 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация продолжается в соответствии со всеми планами.

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Евгения Куликова
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