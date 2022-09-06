Минобороны заявило о покидающей свои позиции в ДНР бригаде ВСУ

Минобороны сообщило об отказавшейся выполнять приказы 53-й механизированной бригаде ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) 53-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалась выполнять приказы командования и начала покидать свои позиции. Об этом во вторник, 6 сентября, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, бригада базировалась в районе населенного пункта Зайцево. Личный состав, добавил Конашенков, отказался выполнять приказы из-за высоких потерь.

Ранее Минобороны сообщало о покинувшей свои позиции 72-й механизированной бригаде ВСУ. В ведомстве отметили, что причина дезертирства личного состава заключается в слабом оснащении вооружением и отсутствии огневой поддержки.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР Луганской народной республики (ЛНР).