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Москвички устроили драку из-за книг про типы мужчин и попали на видео

Очевидцы сняли на видео драку двух москвичек в магазине из-за книги про типы мужчин

В московском магазине покупательницы устроили драку из-за книги про типы мужчин. Произошедшее попало на видео, кадры очевидцев опубликовали в группе социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что одна из москвичек взяла два последних экземпляра, а другая попыталась заставить ее поделиться. Словесная перепалка переросла в рукоприкладство.

По мнению части пользователей, видео может быть постановочным.

В августе депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук устроил драку у метро «Гражданский проспект» с эвакуаторщиком, который увозил торговые павильоны. Конфликт также попал на видео.

Евгения Куликова
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