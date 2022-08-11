Российский депутат подрался с эвакуаторщиком у метро и попал на видео

Депутат заксобрания Петербурга Зинчук подрался с эвакуаторщиком у метро из-за павильонов

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Зинчук устроил драку у метро «Гражданский проспект» с эвакуаторщиком, который увозил торговые павильоны. Конфликт попал на видео, которое опубликовало издание «Фонтанка».

На появившихся кадрах видно, как российский депутат агрессивно себя ведет и нападает на мужчину с кулаками. Снимавший потасовку горожанин предположил, что народный избранник пьян.

Коллеги Зинчука выдвинули другую версию произошедшего. По их словам, депутат в очередной раз пожаловался на незаконные ларьки у станции метро «Гражданский проспект», и 11 августа должна была пройти проверка. Когда ночью парламентарий проезжал мимо, то заметил, что павильоны увозят.

Зинчук был уверен, что торговцы таким образом пытаются уйти от ответственности. Он счел важным воспрепятствовать этому.

Сотрудники полиции забрали в отдел всех участников драки, позже депутата петербургского заксобрания отпустили, сообщает издание «Подъем».

Ранее в Карелии экс-депутат Петросовета Алексей Зюзин вместе со своим другом избил соседей.