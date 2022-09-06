Почти 200 сторонников запрещенного «Колумбайна» и МКУ задержала ФСБ

ФСБ задержала в 46 регионах РФ 187 сторонников запрещенного «Колумбайна» и МКУ

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность почти 200 сторонников запрещенного в России движения «Колумбайн» и радикалов из украинской группировки «Маньяки: культ убийств» (МКУ), которые призывали к совершению массовых убийств. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

В 46 регионах страны задержаны 187 человек. У них изъято холодное оружие, материалы с пропагандой террористической и экстремистской деятельности, а также переписка с идеологами массовых убийств и инструкции по терактам. Масштабная операция спецслужб проводилась при взаимодействии с оперативниками МВД и сотрудниками Следственного комитета России.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

25 августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области, который готовил сторонник запрещенного в России террористического полка «Азов». Подозреваемый 1967 года рождения, являющийся гражданином России, задержан. Он намеревался атаковать объекты Балтийского флота ВМФ России и его военнослужащих, а также аэропорт Храброво. Задержанный дал признательные показания. У него изъято взрывное устройство.