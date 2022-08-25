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ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области сторонником «Азова»

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области сторонником «Азова»

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Калининградской области, который готовил сторонник запрещенного в России террористического полка «Азов». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Подозреваемый 1967 года рождения, являющийся гражданином России, задержан. Он намеревался атаковать объекты Балтийского флота ВМФ России и его военнослужащих, а также аэропорт Храброво. Задержанный дал признательные показания.

У него изъято взрывное устройство, мощность которого составляет пять килограммов в тротиловом эквиваленте, а также литература агитационного характера и символика «Азова».

16 августа ФСБ сообщила о подрыве украинскими диверсантами опоры линий электропередачи (ЛЭП), которые питают Курскую атомную электростанцию (АЭС). Возбуждено уголовное дело по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Силовики совместно с полицейскими ищут диверсантов, а росгвардейцы усилили охрану объектов атомной энергетики.

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Любовь Ширижик
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