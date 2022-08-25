Признание сторонника «Азова» в подготовке теракта показали на видео

ФСБ показала на видео сторонника «Азова», готовившего теракт в Калининградской области

ФСБ показала на видео задержание жителя Калининграда, присягнувшего на верность запрещенному в России террористическому полку «Азов», который намеревался совершить теракт на объектах Балтийского флота ВМС России и аэропорта Храброво. Запись публикует ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые заходят в дом и задерживают подозреваемого. Он признается, что связался через мессенджер с замминистра МВД Украины и заявил о своем желании вступить в «Азов». Через некоторое время украинское подразделение поручило ему совершить теракт. Показаны сотрудники ФСБ, осматривающие компоненты изъятого у подозреваемого взрывного устройства. Также имеется видео с присягой калининградца «Азову».

Ранее 25 августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области. Задержан россиянин 1967 года рождения. У него изъято взрывное устройство, мощность которого составляет пять килограммов в тротиловом эквиваленте, а также литература агитационного характера и символика «Азова».