Похитители якутского золота на сумму 979 миллионов рублей предстанут перед судом

В Москве осудят похитителей 297 килограммов якутского золота на сумму 979 миллионов рублей

Похитители якутского золота массой 297 килограммов на сумму 979 миллионов рублей вскоре получат приговор по ряду статей Уголовного кодекса (УК) РФ в Москве — следователи направили в суд уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД Москвы.

По данным ведомства, перед судом предстанут десять фигурантов, но еще трое соучастников в бегах и объявлены в розыск. Следствие предполагает, что организованная группа похищала золото у тех, кто добывал его нелегально на приисках. Группировка за все время существования помимо указанного количества золота также украла 3,6 килограмма серебра на сумму 136 тысяч рублей.

Все украденные драгоценные металлы отправлялись в Москву по документам, которые были получены на основании совсем других сделок — от приема лома золота у населения.

Преступники успели «отмыть» 12,5 миллиона рублей и похитить у двух банков 173 миллиона рублей в качестве кредитов. Под суд фигуранты пойдут по ряду статей УК РФ, связанных с организацией преступного сообщества, незаконным оборотом драгоценных металлов, легализацией денег, мошенничеством и кражей.

