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Похитители якутского золота на сумму 979 миллионов рублей предстанут перед судом

В Москве осудят похитителей 297 килограммов якутского золота на сумму 979 миллионов рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Похитители якутского золота массой 297 килограммов на сумму 979 миллионов рублей вскоре получат приговор по ряду статей Уголовного кодекса (УК) РФ в Москве — следователи направили в суд уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД Москвы.

По данным ведомства, перед судом предстанут десять фигурантов, но еще трое соучастников в бегах и объявлены в розыск. Следствие предполагает, что организованная группа похищала золото у тех, кто добывал его нелегально на приисках. Группировка за все время существования помимо указанного количества золота также украла 3,6 килограмма серебра на сумму 136 тысяч рублей.

Все украденные драгоценные металлы отправлялись в Москву по документам, которые были получены на основании совсем других сделок — от приема лома золота у населения.

Преступники успели «отмыть» 12,5 миллиона рублей и похитить у двух банков 173 миллиона рублей в качестве кредитов. Под суд фигуранты пойдут по ряду статей УК РФ, связанных с организацией преступного сообщества, незаконным оборотом драгоценных металлов, легализацией денег, мошенничеством и кражей.

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Леонид Микуляк
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