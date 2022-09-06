США заявили о готовности атаковать Китай при «агрессии» против Тайваня

Генерал Хайнот: США атакуют КНР, если начнутся «агрессивные» действия против Тайваня

США готовы атаковать логистические каналы Китая, если будут начаты «агрессивные» действия против Тайваня. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил американский генерал Клинтон Хайнот на конференции Атлантического совета (The Atlantic Council), передает РИА Новости.

Соединенные Штаты будут атаковать логистические каналы КНР, чтобы усложнить «агрессивные маневры», направленные против Тайваня, уточнил генерал. Он также понадеялся, что Китай как «потенциальный противник» все-таки «поразмышляет» над этим заявлением.

В заключение, оценивая происходящее на Украине, генерал заявил, что США понимают, насколько важна в любом конфликте логистическая составляющая. «В военном конфликте подобной интенсивности тяжело обеспечивать логистическую поддержку», — сказал Хайнот. Он добавил, что сейчас США располагают всеми средствами для остановки логистики Китая. Американские военные сделают все для ее прекращения, подытожил он.

5 сентября председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли посоветовал Тайваню обратить внимание на Украину в ходе российской военной спецоперации и поучиться у нее тактике действий. «Если ваш оппонент пытается осуществить вторжение, и каждый мужчина, и каждая женщина призывного возраста получают оружие и немного подготовки, то такое можно очень эффективно применять», — заявил он.

Ранее бывший представитель НАТО в Москве отставной капитан ВС США Гарри Табах предположил, что американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые сейчас поставляются военным Украины, в скором времени пригодятся США и Тайваню в конфликте с Китаем. Российский политолог, специалист по Азии и Китаю Василий Кашин также заявил, что этот конфликт должен быть «гораздо опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине».

Новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.