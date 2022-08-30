Политолог предрек конфликт «крупнее и опаснее украинского»

Политолог Кашин назвал возможный конфликт Китая с Тайванем крупнее и опаснее украинского

В ближайшие два-три года существует высокая вероятность начала вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем. Таким прогнозом с MK.RU поделился российский политолог, специалист по Азии и Китаю, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«И он (конфликт — прим. "Ленты.ру") будет гораздо крупнее и опаснее того, который мы наблюдаем сейчас на Украине», — предрек специалист, добавив, что предсказывать что-либо однозначно невозможно.

Кашин подчеркнул, что США всегда продавали Тайваню оружие и в последнее время подобные поставки резко выросли — за последние несколько лет было заключено контрактов более чем на 20 миллиардов долларов. При этом особое внимание уделяется снабжению острова противокорабельными ракетами, средствами противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерией и легким вооружением.

30 августа официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Китай требует прекращения продажи США вооружений Тайбэю и остановки контактов с островом по военной линии во избежание дальнейшего роста напряженности в регионе. По его словам, такие действия поощряют сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня, и ведут к эскалации напряженности в Тайваньском проливе.

Днем ранее появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны. Впоследствии Тайбэй, вопреки предупреждениям КНР, посетили еще три американские делегации.