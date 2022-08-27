В Китае осудили очередной визит представителей США на Тайвань

В МИД КНР осудили четвертый за месяц визит представителей США на Тайвань

Китай выступает против визитов на Тайвань представителей властей Соединенных Штатов — эти поездки нарушают принцип «одного Китая». Об этом, реагируя на визит сенатора от штата Теннеси Марши Блэкберн на остров, заявили в МИД КНР, передает «Синьхуа».

Член республиканской партии США и сенатор от штата Теннеси Марши Блэкберн 26 августа сообщила в соцсетях, что для нее «честь быть в Тайбее, показывая, что Коммунистическая партия Китая не может диктовать США, как вести внешнюю политику». Представитель Штатов провела на острове встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. После визита она написала, что Тайвань «независим от Китая» и является самым сильным партнером Америки в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы предупредили руководство ДПП, что попытки склонить внешние антикитайские силы к провокациям "независимости" обречены на провал», — выразили протест в Пекине.

Делегация во главе с Блэкберн стала четвертой за месяц, которая прибыла на Тайвань. 14 августа остров посетила делегация конгресса США во главе с сенатором Эдом Марки. Американские политики также встретились с Инвэнем. Помимо этого, остров посещал губернатор штата Индиана Эрих Холкомб.

Тайвань 2 августа посещала спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

В Соединенных Штатах, несмотря на критику Пекина, продолжат посещать остров. По словам официального представителя госдепартамента Нед Прайса, визиты конгрессменов на Тайвань соответствуют политике «единого Китая», которую власти США поддерживают «уже долгое время»

