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Водитель грузовика уснул за рулем и протаранил частный дом в российском регионе

В Нижегородской области водитель грузовика уснул за рулем и протаранил частный жилой дом

Фото: Telegram-канал «Нижний №1»

В Нижегородской области грузовик протаранил стену частного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел в Вадском районе. По информации канала, водитель грузового автомобиля уснул за рулем. По предварительным данным в происшествии никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал «Нижний №1»

На сделанных очевидцами кадрах видно, что грузовик заехал на территорию участка, после чего врезался в кирпичную стену дома и пробил ее насквозь.

Ранее в частный дом в поселке Уразово Валуй Белгородской области въехал бронетранспортер. В момент происшествия в жилье находилась женщина, она не пострадала.

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Константин Лысяков
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