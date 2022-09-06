Водитель грузовика уснул за рулем и протаранил частный дом в российском регионе

В Нижегородской области водитель грузовика уснул за рулем и протаранил частный жилой дом

В Нижегородской области грузовик протаранил стену частного жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

Инцидент произошел в Вадском районе. По информации канала, водитель грузового автомобиля уснул за рулем. По предварительным данным в происшествии никто не пострадал.

На сделанных очевидцами кадрах видно, что грузовик заехал на территорию участка, после чего врезался в кирпичную стену дома и пробил ее насквозь.

Ранее в частный дом в поселке Уразово Валуй Белгородской области въехал бронетранспортер. В момент происшествия в жилье находилась женщина, она не пострадала.

