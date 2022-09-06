Первый город в мире запретит рекламу мяса

В голландском городе Харлем решили запретить рекламу мяса в общественных местах

Голландский Харлем стал первым в мире городом, где решили запретить рекламу мяса в общественных местах. Таким образом местные власти хотят снизить влияние животноводства на климат. Об этом сообщает The Guardian.

Запрет вступит в силу с 2024 года. Рекламу мяса нельзя будет размещать в автобусах, приютах и на экранах в общественных местах. Нововведение в Харлеме связано с исследованием о том, что ради животноводства вырубают леса, а для выращивания корма, которым питаются животные, используют удобрения, загрязняющие почву и воду. В итоге страдает окружающая среда.

Авторы инициативы объяснили, что таким образом не хотят рассказывать общественности о климатическом кризисе, при этом побуждая их покупать продукты, которые ему способствуют. «Мы не говорим о том, что люди пекут и жарят на собственной кухне. Если они хотят продолжать есть мясо, то хорошо. Но мы не можем рассказывать людям о климатическом кризисе и побуждать их покупать продукты, которые являются частью его причины», — рассказала политик Зигги Клазес.

В октябре 2021 года глава крупнейшего в Европе мясокомбината Danish Crown Джейс Валер предсказал скорый отказ от мяса ради спасения планеты. По его словам, на фоне стремления многих государств достичь углеродной нейтральности стейки из мраморной говядины люди станут есть в исключительных случаях.