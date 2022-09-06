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Странное существо вылезло из песка и поприветствовало мальчика

Daily Post: в Уэльсе странное существо вылезло из песка и поприветствовало мальчика

Кадр: Debbie Clintworth / North Wales Live

В Уэльсе странное существо вылезло из песка и поприветствовало пятилетнего мальчика, отдыхавшего на пляже с родителями. Об этом сообщает Daily Post.

Встреча с причудливым созданием произошла в конце августа, когда Джозеф из Ливерпуля и его родители приехали в отпуск в окрестности города Портмадог. Мать мальчика, Дебби, снимала, как ее сын радостно бегает по песку и резвится, а затем выложила ролик в социальную сеть.

Именно благодаря этому видео семья обратила внимание на существо. На кадрах, снятых Дебби, заметно, как оно выглядывает из песка за спиной мальчика и поворачивается в его сторону. При этом кажется, что оно кивает, будто приветствуя его.

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Директор зоопарка Anglesey Sea Zoo Фрэнки Хобро изучила видео и признала, что не может с уверенностью определить, к какому виду относится существо. По ее мнению, есть два варианта. Это либо птица, либо краб, который находится внутри песчаного бугорка, образовавшегося из-за приливов и отливов.

«Без дополнительных данных трудно точно сказать, что это может быть. Это своего рода загадка. Но у нее есть рациональное и обыденное объяснение. Что бы это ни было, приятно видеть, что люди интересуются жизнью морских обитателей», — заключила Хобро.

Ранее сообщалось, что во время прогулки с ребенком по пляжу Али Паулюс из Кейптауна, ЮАР, обнаружила странное существо, превосходящее по размерам человека. Женщина сфотографировала находку и лишь после этого поняла, что перед ней гигантский кальмар.

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Евгения Черкасова
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