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Женщина обнаружила на пляже странное существо размером с человека

Daily Mirror: на пляже в Кейптауне обнаружили гигантского кальмара

Фото: @alipaulus

Во время прогулки с ребенком по пляжу Али Паулюс из Кейптауна, ЮАР, обнаружила странное существо, превосходящее по размерам человека. Об этом сообщает Daily Mirror.

Женщина сфотографировала находку и лишь после этого поняла, что перед ней гигантский кальмар. С учетом щупальцев его длина составляла около 2,2 метра. На теле животного были раны, и Паулюс предположила, что оно попало под винт лодки.

Последний случай, когда на пляже Кейптауна находили гигантских кальмаров, был зарегистрирован в 2020 году. Тогда на берег вынесло детеныша моллюска.

Гигантские кальмары обитают в океанах по всему миру на глубине от 300 до 1000 метров. Они могут достигать более 15 метров в длину.

Ранее сообщалось, что в Австралии друзья обнаружили странное существо, запутавшееся в водорослях, и приняли его за инопланетянина. На необычное создание наткнулись Дрю Ламберт и его друг, совершавшие пробежку по пляжу Бонди-Бич в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс.

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Евгения Черкасова
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