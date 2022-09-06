В Кремле ответили на вопрос о необходимости переформатирования правительства

Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вариант о переформатировании правительства

В Кремле в настоящее время не рассматривают вариантов переформатирования правительства или изменения количества министерств. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Нет», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, возможны ли варианты изменения в правительстве, подчеркнув, что это во многом зависит от инициатив самого кабмина.

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число заместителей премьер-министра уменьшается с 11 до 10.

После подписанных указов в обновленный состав российских вице-премьеров входят Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Дмитрий Чернышенко, Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Александр Новак и Марат Хуснуллин.