Daily Mail: Меган Маркл пожаловалась на огромную щель между зубами

Супруга принца Гарри Меган Маркл назвала минусы своей прежней внешности. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Отмечается, что в рамках третьего эпизода своего подкаста «Архетипы» герцогиня Сассекская обсуждала с актрисой Минди Калинг важность комплиментов в адрес детей. Так, отвечая на вопрос собеседницы, Маркл призналась, что не считала себя красивой в детском возрасте. «Я была гадким утенком. У меня была копна кудрявых волос и огромная щель между зубами», — заявила она.

Кроме того, знаменитость призналась, что во время обучения в «Голливудской школе» (Hollywood Schoolhouse) и католической школе «Непорочные сердца» она не могла наладить контакт со сверстниками. «Мне не с кем было сидеть за обедом. Я всегда была немного одинокой и застенчивой (...)», — пожаловалась Маркл.

В августе научный консультант мобильного приложения по уходу за кожей Skin Trust Club Трейси Райан раскрыла секрет ухоженной внешности Меган Маркл. По словам Райан, герцогиня Сассекская предпочитает, чтобы ее лицо оставалось чистым на протяжении долгого времени. «Она всегда снимает макияж в конце дня», — заявила эксперт. Кроме того, как утверждает специалист, для уменьшения признаков старения Маркл каждую неделю делает пилинги и массаж лица.