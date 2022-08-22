Раскрыт секрет ухоженной внешности Меган Маркл

Консультант Skin Trust Club Райан назвала пилинги секретом ухоженной внешности Меган Маркл

Научный консультант мобильного приложения по уходу за кожей Skin Trust Club Трейси Райан раскрыла секрет ухоженной внешности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

По словам Райан, герцогиня Сассекская предпочитает, чтобы ее лицо оставалось чистым на протяжении долгого времени. «Она всегда снимает макияж в конце дня», — заявила эксперт.

Кроме того, как утверждает специалист, для уменьшения признаков старения Маркл каждую неделю делает пилинги и прибегает к массажу лица. Отмечается, что 41-летняя знаменитость рассказала в интервью изданию Birchbox, что проделывает последнюю процедуру по рекомендациям косметолога Николы Джосс. «Клянусь, это работает, как бы глупо вы себя ни чувствовали. В те дни, когда я это делаю, мои скулы и линия подбородка становятся более четкими», — рассказала Маркл в беседе с журналистами.

Что касается макияжа, то королевская особа часто использует праймеры с сияющими частицами. Данное средство помогает сохранить свежесть лица в течение дня, заключает эксперт.

В июле эксперт по языку тела Стэнтон Даррен раскрыл секрет стройности Меган Маркл. По словам Даррена, в будние дни герцогиня Сассекская питается веганской и безглютеновой пищей, а в выходные отказывается от ограничений и позволяет себе есть все, что захочет.