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Раскрыт секрет стройности Меган Маркл

Эксперт по языку тела Даррен заявил, что Меган Маркл готовит еду дома самостоятельно

Фото: Neil Mockford / Getty Images

Эксперт по языку тела Стэнтон Даррен из Ноттингема, Англия, раскрыл секрет стройности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Express.uk.

По словам Даррена, в будние дни герцогиня Сассекская питается веганской и безглютеновой пищей, а в выходные отказывается от ограничений и позволяет себе есть все, что захочет. «Это умение отдыхать от типичных привычек демонстрирует ее способность быть гибкой, сохраняя при этом дисциплину в питании», — заявил специалист.

При этом Даррен добавил, что 40-летняя Меган Маркл часто готовит еду дома самостоятельно. Так, в списке любимых блюд королевской особы присутствуют макароны с сыром пармезан.

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Кроме того, специалист отметил, что герцогиня старается привить своему мужу, 37-летнему принцу Гарри, любовь к здоровому образу жизни. «В последние годы сообщалось, что Гарри отказался от нездоровой пищи, включая пиццу. Теперь в его рационе преобладают смузи из овощей и фруктов», — рассказал Даррен. Однако герцог Сассекский вместе с супругой до сих пор отдают дань королевским традициям, готовя по воскресеньям жареного цыпленка, заключает эксперт.

В июне косметолог Сара Чапман раскрыла секрет молодости Меган Маркл. По словам врача, кожа супруги принца Гарри находится в прекрасном состоянии, поэтому ей не нужно прибегать к инъекциям. Чапман заявила, что против борьбы с обезвоживанием лица, с которым герцогиня сталкивается во время авиаперелетов, отлично работают средства с витамином С в составе, гиалуроновая кислота и увлажняющие сыворотки.

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Мария Винар
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