Раскрыт секрет стройности Меган Маркл

Эксперт по языку тела Даррен заявил, что Меган Маркл готовит еду дома самостоятельно

Эксперт по языку тела Стэнтон Даррен из Ноттингема, Англия, раскрыл секрет стройности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующее интервью появилось на сайте издания Express.uk.

По словам Даррена, в будние дни герцогиня Сассекская питается веганской и безглютеновой пищей, а в выходные отказывается от ограничений и позволяет себе есть все, что захочет. «Это умение отдыхать от типичных привычек демонстрирует ее способность быть гибкой, сохраняя при этом дисциплину в питании», — заявил специалист.

При этом Даррен добавил, что 40-летняя Меган Маркл часто готовит еду дома самостоятельно. Так, в списке любимых блюд королевской особы присутствуют макароны с сыром пармезан.

Кроме того, специалист отметил, что герцогиня старается привить своему мужу, 37-летнему принцу Гарри, любовь к здоровому образу жизни. «В последние годы сообщалось, что Гарри отказался от нездоровой пищи, включая пиццу. Теперь в его рационе преобладают смузи из овощей и фруктов», — рассказал Даррен. Однако герцог Сассекский вместе с супругой до сих пор отдают дань королевским традициям, готовя по воскресеньям жареного цыпленка, заключает эксперт.

В июне косметолог Сара Чапман раскрыла секрет молодости Меган Маркл. По словам врача, кожа супруги принца Гарри находится в прекрасном состоянии, поэтому ей не нужно прибегать к инъекциям. Чапман заявила, что против борьбы с обезвоживанием лица, с которым герцогиня сталкивается во время авиаперелетов, отлично работают средства с витамином С в составе, гиалуроновая кислота и увлажняющие сыворотки.