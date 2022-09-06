Адвокат Горгадзе ответил на обвинения в халатности

Обвиненный в халатности адвокат Горгадзе: невозможно выигрывать все дела

Член Совета по правам человека при президенте России, адвокат Шота Горгадзе в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что адвокат никогда не гарантирует благополучный исход дела. Так он ответил на обвинения в халатности, высказанные его клиентом.

Telegram-канал Mash сообщил, что известного адвоката Шоту Горгадзе обвинили в халатности и безынициативности. Теперь клиенты пытаются вернуть его звездный гонорар — 600 тысяч рублей.

«Невозможно выигрывать все дела. Адвокат никогда не гарантирует благополучный исход дела. Недовольные клиенты в связи с этим всегда бывают. Один из них вот решил обратиться к журналистам», — отметил Горгадзе.

Адвокат также подчеркнул, что это первый подобный случай в его двадцатилетней практике и заявил, что вся работа по делу была выполнена в полном объеме.

Ранее Шота Горгадзе сообщил, что священника Андрея Стребкова из Татарстана признали виновным в изнасиловании 12-летней ученицы воскресной школы, он получил 13 лет колонии строгого режима.

