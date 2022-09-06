Бывший солист «На-на» назвал отличие москвичей от жителей других городов

Владимир Левкин назвал назвал быстрый темп отличием москвичей от жителей других городов

Певец, бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин назвал быстрый темп жизни основным отличием москвичей от жителей других городов. Рассуждениями о себе, столице и ее населении музыкант поделился с изданием «Москвич Mag».

Музыкант назвал москвичей целеустремленными людьми с особыми походкой и взглядом и добавил, что точно может определить, идет по улице житель Москвы или нет. Он отметил, что жители Москвы живут в более быстром темпе, чем население остальных регионов России, потому что им нужно везде успеть. Музыкант рассказал, что иногда ездит на метро, чтобы сократить время в пути. «Когда пять-шесть встреч в день, кидаешь машину и бросаешься в метро, где на тебя смотрят удивленными глазами, пытаясь сфотографироваться или взять автограф. Они не понимают, почему я в метро, но у нас такая жизнь — на ногах. А отдыхаем мы за городом», — объяснил Левкин.

Бывший солист группы «На-На» сообщил, что он обожает Пресненский район, в котором в данный момент живет. При этом Левкин сообщил, что у него сохранились добрые воспоминания от Таганского района, Ясенево, Теплого Стана и ВДНХ, где он жил до этого. Он признался, что любит столицу, не хочет из нее никуда уезжать и всегда с удовольствием возвращается в нее.

Певец назвал себя москвичом прежней консервации. По его словам, раньше в Москве было принято дружить всем двором и целыми семьями, а теперь немногие из жителей знают своих соседей. Левкин добавил, что знает тех, кто живет в его доме.

Актриса Мария Аронова разделяет позицию Владимира Левкина по поводу быстрого темпа жизни москвичей. В сентябре она отметила, что самые медленные люди в России живут на севере и на юге страны.