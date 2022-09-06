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Андрей Воробьев вручил участнику спецоперации Сергею Ершову медаль «За отвагу»

Андрей Воробьев вручил участнику спецоперации Сергею Ершову из Каширы медаль «За отвагу»

Фото пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил участнику спецоперации Сергею Ершову медаль «За отвагу». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Мы поддерживаем позицию нашего президента и Министра обороны — все, кто проявил себя, должны быть отмечены. Сам Сергей не считает себя героем, но мы убеждены в обратном. В сложной ситуации он стал для товарищей командиром и сохранил жизни бойцам. Хочу пожелать ему здоровья, а семье гордиться и беречь своего отца и мужа. Сейчас Сергей ждет направление в профильное медицинское учреждение — у него ухудшилось зрение. Мы обязательно постараемся помочь каждому, кто самоотверженно боролся и продолжает сражаться на Донбассе», — сказал губернатор, вручая награду герою.

Сергею Ершову 45 лет, в Каширу вместе с семьей он переехал из Липецка семь лет назад. У мужчины растет сын. Чтобы жена и ребенок не волновались, глава семьи сказал, что отправился в командировку по работе под Ростов.

«Под адресный обстрел попадал раз 30 за два месяца. В такие моменты считаешь: хлопок, время подлета, промежутки между выстрелами, перезарядкой, уточнением координат. В это время пытаешься переместить личный состав», — рассказал Сергей.

На родине Сергей Ершов окончил военно-технический университет, направление — инженерные войска. Сейчас мужчина с семьей возвращается к мирной жизни. Они строят дом и занимаются ремонтом.

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Татьяна Романова
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