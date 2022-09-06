Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского

Песков заявил, что для встречи Путина и Зеленского нужен фундамент договоренности

Для организации встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского необходимо построить фундамент договоренностей, которые будут закреплены, однако об этом пока речь не идет. Такое условие назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам пресс-секретаря главы государства, встреча ради встречи никому не нужна. Чтобы она смогла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, необходимо проделать работу и построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне, добавил Песков.

«Об этом пока речи не идет», — ответил представитель Кремля на вопрос о встречи двух лидеров.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе трехсторонних переговоров во Львове предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным на территории республики.