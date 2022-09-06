Минобороны заявило о попытках атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Минобороны России сообщило о попытках атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток предпринимали попытки атаковать на отдельных участках Николаево- Криворожском направления. Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны России.

По данным оборонного ведомства, Воздушно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск.

Кроме того, в районах населенных пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье были поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты, а также 17-й танковой бригады ВСУ, добавили в Минобороны.

2 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли свыше 330 солдат за сутки при попытке контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении. Помимо этого, украинские силы лишились 19 боевых машин пехоты, 13 танков, 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и 12 боевых бронированных автомобилей.