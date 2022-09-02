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Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении

Минобороны РФ заявило, что ВСУ потеряли более 330 солдат при новых попытках наступления

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки контрнаступления на Николаево-Криворожском направлении и за сутки потеряли убитыми более 330 военнослужащих. Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны России заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков добавил, что российским военным удалось взять в плен двух солдат ВСУ, а также уничтожить значительное количество военной техники. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 13 танков, 19 боевых машин пехоты, 12 боевых бронированных машин, и 11 пикапов с крупнокалиберными пулеметами.

Также ВС России сбили два штурмовика Су-25 ВСУ и один модифицированный под стрельбу западным вооружением истребитель МиГ-29. По уточненным данным Минобороны на 2 сентября, с начала специальной военной операции ВС России уничтожили 283 самолета, 151 вертолет, 4711 танков и 3364 орудия полевой артиллерии ВСУ.

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31 августа Минобороны заявляло, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления Вооруженные силы Украины ВСУ потеряли убитыми более 1700 бойцов. Ранее министр обороны Сергей Шойгу назвал целью наступления Киева создать иллюзию способности Украины противостоять России.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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